Пожар в Одессе после атаки дронами - сгорели 20 авто

Последствия атаки РФ по Одессе. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские оккупанты снова ударили по Одессе. На этот раз пострадала автостоянка в жилом квартале — сгорели десятки машин. К счастью, спасатели быстро справились с пламенем и не допустили его распространения.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По информации спасателей, один из вражеских ударов пришелся на автостоянку, расположенную среди многоэтажных жилых домов. Пламя охватило сразу 20 автомобилей.

В Одессе в результате попадания дронами сгорела автостоянка. Фото: ГСЧС

Спасатель борется с огнем на автостоянке в Одессе. Фото: ГСЧС

К месту попадания оперативно прибыли спасатели. Им удалось быстро остановить распространение огня, который мог перекинуться на плотно припаркованные машины рядом. По данным спасателей, этой ночью обошлось без человеческих жертв.

Последствия атаки по Одессе. Фото: ГСЧС

Уничтоженная машина в результате обстрела дронами. Фото: ГСЧС

Напомним, российские оккупанты ракетами атаковали Житомирскую область и убили трех детей. Кроме этого обстрелу подвергся Киев и Николаев, где захватчики попали в жилой дом.