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Горели машины — спасатели показали первые кадры обстрела Одессы

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Дата публикации 25 мая 2025 08:10
Пожар в Одессе после атаки дронами - сгорели 20 авто
Последствия атаки РФ по Одессе. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские оккупанты снова ударили по Одессе. На этот раз пострадала автостоянка в жилом квартале — сгорели десятки машин. К счастью, спасатели быстро справились с пламенем и не допустили его распространения.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По информации спасателей, один из вражеских ударов пришелся на автостоянку, расположенную среди многоэтажных жилых домов. Пламя охватило сразу 20 автомобилей.

Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 1
В Одессе в результате попадания дронами сгорела автостоянка. Фото: ГСЧС
Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 3
Спасатель борется с огнем на автостоянке в Одессе. Фото: ГСЧС

К месту попадания оперативно прибыли спасатели. Им удалось быстро остановить распространение огня, который мог перекинуться на плотно припаркованные машины рядом. По данным спасателей, этой ночью обошлось без человеческих жертв.

Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 4
Последствия атаки по Одессе. Фото: ГСЧС
Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 5
Уничтоженная машина в результате обстрела дронами. Фото: ГСЧС

Напомним, российские оккупанты ракетами атаковали Житомирскую область и убили трех детей. Кроме этого обстрелу подвергся Киев и Николаев, где захватчики попали в жилой дом.

Одесса пожар обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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