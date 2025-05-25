Пожар в Одессе после атаки дронами - сгорели 20 авто

Горели машины — спасатели показали первые кадры обстрела Одессы
В ночь на 25 мая российские оккупанты снова ударили по Одессе. На этот раз пострадала автостоянка в жилом квартале — сгорели десятки машин. К счастью, спасатели быстро справились с пламенем и не допустили его распространения.
Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Атака на Одессу
По информации спасателей, один из вражеских ударов пришелся на автостоянку, расположенную среди многоэтажных жилых домов. Пламя охватило сразу 20 автомобилей.
К месту попадания оперативно прибыли спасатели. Им удалось быстро остановить распространение огня, который мог перекинуться на плотно припаркованные машины рядом. По данным спасателей, этой ночью обошлось без человеческих жертв.
Напомним, российские оккупанты ракетами атаковали Житомирскую область и убили трех детей. Кроме этого обстрелу подвергся Киев и Николаев, где захватчики попали в жилой дом.
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