Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия снова вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря. Всего на дежурстве находится пять вражеских кораблей, три из которых — носители "Калибров". Угроза обстрелов с моря остается.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько ракетоносителей в Черном море

По состоянию на 24 мая в акватории Черного моря находятся два российских военных корабля. Оба являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Суммарно они могут нести до 12 ракет.

В Азовском море пока вражеские корабли отсутствуют. Зато в Средиземном море фиксируют три российских корабля, из которых один имеет на борту ракеты "Калибр" с общим залпом до 8 единиц.

Движение по Керченскому проливу

Кроме этого, наблюдается активность судоходства через Керченский пролив. За последние сутки в Черное море прошли четыре судна, из них два продолжили движение в Босфор. В обратном направлении — в Азовское море — зашло шесть судов, одно из которых пришло со стороны Босфора.

При этом россияне регулярно нарушают Международную конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах, что затрудняет мониторинг и ставит под угрозу безопасность гражданского судоходства.

Напомним, ночью российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения. В частности под обстрелы попала Одесса, где сгорела автостоянка с автомобилями и Николаев. Там захватчики попали в жилой дом, есть погибшие.