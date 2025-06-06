В Чорному морі поблизу Криму спалахнула газодобувна вишка Петро Годованець - що відомо

Вишка Петро Годованець. Фото ілюстративне: regionews.ua

В Чорному морі поблизу Криму палає газодобувна вишка Петро Годованець. Ймовірно, загоряння сталося через влучання, оскільки РФ встановлює на бурові платформи військове обладнання.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер, посилаючись на дані супутникової зйомки.

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Пожежа на вишках

Нова позначка пожеж у морі з'явилася на платформі "Петро Годованець" неподалік від Криму. Вона є найзахіднішою з усіх трьох вишок, розташованих у Каркінітській затоці, а її висота — близько 140 метрів. Місцеві журналісти повідомляють про бій у морі минулої ночі, тому скоріш за все загоряння сталося внаслідок влучання в об'єкт.

Додамо, Росія розміщує на газодобувних платформах радіолокаційні станції, ретранслятори сигналу для дронів та розвідувальне обладнання.

Вишка на супутниковій зйомці. Фото: Кримський вітер

Вишка Петро Годованець. Фото: Кримський вітер

Петро Годованець

Петро Годованець — одна з платформ, що належали "Чорноморнафтогазу", була збудована у Чорному морі біля берегів Криму у 2010 році. Після анексії півострову в 2014 році Росія привласнила її разом з іншими двома вишками і перейменувала об'єкт на "Крим-1". Згодом РФ проводила там незаконний видобуток газу на українському шельфі під охороною кораблів "Чорноморського флоту" і спецназу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перевірки цивільних після підриву Кримського мосту. А також про те, чому США не повинні визнавати окупований півострів за Росією.