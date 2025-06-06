В Крыму после подрыва СБУ Керченского моста начались проверки гражданских

Блокпост в Крыму. Фото иллюстративное: mind.ua

После подрыва Крымского моста российская полиция полуострова начала проводить выборочные проверки гражданских. Оккупанты просматривают смартфоны людей и ищут "неправильные" каналы в мессенджерах.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Проверки гражданских

После успешной операции СБУ на Крымском мосту, россияне усилили контрдиверсионные мероприятия на временно оккупированном полуострове. В частности, оккупационная администрация постоянно устраивает выборочные проверки местного населения. Полицейские останавливают людей на улицах, проверяют документы и телефоны. Помимо прочего, узнают, не читает ли человек украинские ресурсы в мессенджерах.

"Такие действия оккупантов являются пустой тратой ресурсов врага, но все же просим быть бдительными и осторожными во время этого периода", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Напомним, недавно мы писали о том, как детей в Крыму милитаризируют и заставляют рисовать портреты Путина. А также о том, почему США не должны признавать оккупированный полуостров за Россией.