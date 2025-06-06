В Криму після підриву СБУ Керченського мосту почалися перевірки цивільних

Блок-пост у Криму. Фото ілюстративне: mind.ua

Після підриву Кримського мосту російська поліція півострову почала проводити вибіркові перевірки цивільних. Окупанти проглядають смартфони людей та шукають "неправильні" канали у месенджерах.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Перевірки цивільних

Після успішної операції СБУ на Кримському мосту, росіяни посилили контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованому півострові. Зокрема окупаційна адміністрація постійно влаштовує вибіркові перевірки місцевого населення. Поліцейські зупиняють людей на вулицях, перевіряють документи та телефони. Крім іншого, дізнаються, чи не читає особа українські ресурси в месенджерах.

"Такі дії окупантів є марною витратою ресурсів ворога, але все ж просимо бути пильними та обережними під час цього періоду",— йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як дітей в Криму мілітаризують та змушують малювати портрети Путіна. А також про те, чому США не повинні визнавати окупований півострів за Росією.