Росіяни мілітаризують студентів Криму та змушують їх малювати портрети Путіна

Студенти в Криму. Фото: Укрінформ

Росіяни в окупованому Криму мілітаризують молодь, долучаючи її робити аптечки для військових ЗС РФ. Крім того, студентів змушують малювати пропагандистські малюнки та портрети Путіна.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Тактична медицина

Понад 1000 студентів в окупованому Криму пройдуть "навчання з тактичної медицини". У Центрі національного спротиву впевнені: насправді молодь комплектуватиме аптечки на фронт для російських загарбників. Учбові заходи проводитимусть під наглядом військових, які воювали проти України.

Пропагандистські малюнки

Крім того, ще 800 кримських студентів змушують малювати "патріотичні сцени" в дитсадках Симферополя. Зокрема, молодь змушують створювати портрети Путіна, армійські герби та епізоди російсько-української війни.

"Під прикриттям "волонтерства" ховається пряма пропаганда і підготовка до війни з дитинства ЦНС застерігає: окупанти виховують "гарматне м’ясо" з наших дітей. Зупинити ці злочини можна тільки після повної деокупації України",— йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому США не мають визнавати Крим за Росією. А також про вербовку школярів окупованого півострову у армію.