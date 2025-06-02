Россияне милитаризируют студентов Крыма и заставляют их рисовать портреты Путина

Студенты в Крыму. Фото: Укринформ

Россияне в оккупированном Крыму милитаризируют молодежь, привлекая ее делать аптечки для военных ВС РФ. Кроме того, студентов заставляют рисовать пропагандистские рисунки и портреты Путина.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Более 1000 студентов в оккупированном Крыму пройдут "обучение по тактической медицине". В Центре национального сопротивления уверены: на самом деле молодежь будет комплектовать аптечки на фронт для российских захватчиков. Учебные мероприятия будут проводиться под наблюдением военных, которые воевали против Украины.

Пропагандистские рисунки

Кроме того, еще 800 крымских студентов заставляют рисовать "патриотические сцены" в детсадах Симферополя. В частности, молодежь заставляют создавать портреты Путина, армейские гербы и эпизоды российско-украинской войны.

"Под прикрытием "волонтерства" скрывается прямая пропаганда и подготовка к войне с детства. ЦНС предостерегает: оккупанты воспитывают "пушечное мясо" из наших детей. Остановить эти преступления можно только после полной деоккупации Украины", — говорится в сообщении Центра Национального сопротивления.

Напомним, недавно мы писали о том, почему США не должны признавать Крым за Россией. А также о вербовке школьников оккупированного полуострова в армию.