Дронова атака СБУ на Крим - загиблі військові РФ та знищені склади

Вибух у Криму. Фото: скриншот

Внаслідок дронової атаки на Крим було знищено склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ, яка базується біля Перевального. Удар був настільки сильним, що росіянам довелося перекривати магістральну трасу Сімферополь-Алушта.

Про це Новини.LIVE повідомили власні джерела в СБУ.

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Служба безпеки України організувала масовану дронову атаку на склади боєприпасів 126-ої окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ. Там базувалася військова техніка, озброєння та паливно-мастильні матеріали. На відео, яке зафільмували місцеві мешканці, можна побачити потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також кримчани повідомляють про дим над територією самої військової частини.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Внаслідок атаки росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз села Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на складі під час ударів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення екосистеми у Криму. А також про підготовку росіян до повітряної атаки.