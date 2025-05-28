Дроновая атака СБУ на Крым - погибшие военные РФ и уничтоженные склады

Взрыв в Крыму. Фото: скриншот

В результате дроновой атаки на Крым были уничтожены склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ, базирующейся около Перевального. Удар был настолько сильным, что россиянам пришлось перекрывать магистральную трассу Симферополь-Алушта.

Об этом Новини.LIVE сообщили собственные источники в СБУ.

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Служба безопасности Украины организовала массированную дроновую атаку на склады боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ. Там базировалась военная техника, вооружение и горюче-смазочные материалы. На видео, которое сняли местные жители, можно увидеть мощную детонацию и пожары на территории складов врага. Также крымчане сообщают о дыме над территорией самой воинской части.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", — сообщил информированный источник в СБУ.

В результате атаки россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на складе во время ударов.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении экосистемы в Крыму. А также о подготовке россиян к воздушной атаке.