РФ в Крыму уничтожила мусульманское кладбище чтобы построить корпуса Артека

Кладбище "Гурзуф-Азиз". Фото: Ислам в Украине

Россияне продолжают уничтожать экосистему оккупированного Крыма. Во время демонтажных работ на участке "Мертвая долина" было уничтожено несколько сотен видов краснокнижных и исчезающих растений.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер.

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Уничтожение экосистемы

Во время разрушения кладбища на участке "Мертвая долина" россияне нанесли непоправимый вред экосистеме, поскольку на этой территории росло 328 видов растений, из которых 42 имели охранный статус, а 9 были включены в Красную книгу Украины (2009). В частности это можжевельник высокий, фисташка туполистная, ладанник крымский и три вида ковыля. Все они относятся к исчезающим и охраняются на европейском уровне.

Уничтожение кладбища

Напомним, россияне уничтожили крымскотатарское кладбище "Гурзуф-Азиз", которое было названо в честь мусульманского святого. До 1917 года это место было одним из самых почитаемых мест Крыма — исламские паломники стекались сюда со всего полуострова.

В 2017 году строительная техника окончательно сравняла кладбище с землей. Судьба захоронения святого Азиза осталась неизвестной, хотя сначала чиновники даже обещали установить в его честь памятник. Кроме того, оккупационные власти обещали, что эта территория не попадет под застройку. Однако своих слов не сдержали.

Напомним, недавно мы писали о том, что "Артек" используют для реабилитации военных. А также о том, сможет ли мир признать Крым российским.