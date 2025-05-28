Россияне уничтожают экосистему оккупированного Крыма
Россияне продолжают уничтожать экосистему оккупированного Крыма. Во время демонтажных работ на участке "Мертвая долина" было уничтожено несколько сотен видов краснокнижных и исчезающих растений.
Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер.
Уничтожение экосистемы
Во время разрушения кладбища на участке "Мертвая долина" россияне нанесли непоправимый вред экосистеме, поскольку на этой территории росло 328 видов растений, из которых 42 имели охранный статус, а 9 были включены в Красную книгу Украины (2009). В частности это можжевельник высокий, фисташка туполистная, ладанник крымский и три вида ковыля. Все они относятся к исчезающим и охраняются на европейском уровне.
Уничтожение кладбища
Напомним, россияне уничтожили крымскотатарское кладбище "Гурзуф-Азиз", которое было названо в честь мусульманского святого. До 1917 года это место было одним из самых почитаемых мест Крыма — исламские паломники стекались сюда со всего полуострова.
В 2017 году строительная техника окончательно сравняла кладбище с землей. Судьба захоронения святого Азиза осталась неизвестной, хотя сначала чиновники даже обещали установить в его честь памятник. Кроме того, оккупационные власти обещали, что эта территория не попадет под застройку. Однако своих слов не сдержали.
Напомним, недавно мы писали о том, что "Артек" используют для реабилитации военных. А также о том, сможет ли мир признать Крым российским.
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