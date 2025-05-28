РФ в Криму знищила мусульмарський цвинтар щоб збудувати корпуси Артеку

Кладовище "Гурзуф-Азіз". Фото: Іслам в Україні

Росіяни продовжують знищувати екосистему окупованого Криму. Під час демонтажних робіт в участку "Мертва долина" було знищено кілька сотень видів червонокнижних та зникаючих рослин.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер.

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Знищення екосистеми

Під час руйнації кладовища в участку "Мертва долина" росіяни нанесли невиправну шкоду екосистемі, оскільки на цій території зростало 328 видів рослин, з яких 42 мали охоронний статус, а 9 були включені до Червоної книги України (2009). Зокрема це ялівець високий, фісташка туполіста, ладанник кримський та три види ковили. Усі вони відносяться до зникаючих і охороняються на європейському рівні.

Знищення цвинтаря

Нагадаємо, росіяни знищили кримськотатарський цвинтар "Гурзуф-Азіз", що був названий на честь мусульманського святого. До 1917 року це місце було одним із найшанованіших місць Криму — ісламські паломники стікалися сюди з усього півострова.

У 2017 році будівельна техніка остаточно зрівняла кладовище із землею. Доля поховання святого Азіза залишилася невідомою, хоча спочатку чиновники навіть обіцяли встановити на його честь пам'ятник. Крім того, окупаційна влада обіцяла, що ця територія не потрапить під забудову. Однак своїх слів не дотрималася.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що "Артек" використовують для реабілітації військових. А також про те, чи зможе світ визнати Крим російським.