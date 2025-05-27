Переименование Россией крымских школ на участников СВО

Дети в Юнармии. Фото иллюстративное: Reuters

Россияне в Крыму массово переименовывают школы в честь оккупантов. Таким образом власти РФ пытаются милитаризировать детей и настроить их против Украины.

Об этом сообщают журналисты издания "Крым.Реалии".

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Героизация оккупантов

В аннексированном Крыму реализуется масштабный проект "Имя героя — школе", по переименованию образовательных заведений в честь российских "участников СВО" и советской армии. В рамках инициативы уже более 200 учреждений в Крыму получили новые названия.

"Наиболее активно участвуют российские власти Симферополя, Судака, Джанкойского, Кировского, Раздольненского и Черноморского районов. Например, в Симферополе решениями сессии Российского горсовета переименовали 27 школ по проекту "Имя героя — школе". В школах устанавливаются мемориальные доски, создаются уголки памяти, исторические стенды и музеи",— сказал журналистам "Крым.Реалии" местный правозащитник на условиях анонимности.

Добавим, в аннексированном Крыму гражданский сектор все больше переходит на милитарные рельсы из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Практически во всех школах полуострова открыты пункты поддержки российской армии.

Мемориальная доска. Фото: Крым.Реалии

Напомним, недавно мы писали о строительстве корпуса "Артека" на кладбище. А также о том, что Украина должна вернуть себе полуостров.