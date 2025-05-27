Перейменування Росією кримських шкіл на учасників СВО

РФ мілітаризує дітей Криму — називають школи на честь окупантів
Росіяни в Криму масово перейменовують школи на честь окупантів. Таким чином влада РФ намагається мілітаризувати дітей та налаштувати їх проти України.
Про це повідомляють журналісти видання "Крим.Реалії".
Героїзація окупантів
В анексованому Криму реалізується масштабний проєкт "Ім'я героя – школі" із перейменування освітніх установ на честь російських "героїв СВО" та радянської армії. В рамках ініціативи вже понад 200 закладів у Криму отримали нові назви.
"Найбільш активно беруть участь російська влада Сімферополя, Судака, Джанкойського, Кіровського, Роздольненського та Чорноморського районів. Наприклад, у Сімферополі рішеннями сесії Російської міськради перейменували 27 шкіл за проєктом "Ім'я героя — школі". У школах встановлюються меморіальні дошки, створюються куточки пам'яті, історичні стенди та музеї", — сказав журналістам "Крим.Реалії" місцевий правозахисник на умовах анонімності.
Додамо, в анексованому Криму цивільний сектор дедалі більше переходить на мілітарні рейки через повномасштабне вторгнення РФ до України. Практично в усіх школах півострова відкрито пункти підтримки російської армії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво корпусу "Артека" на цвинтарі. А також про те, що Україна повинна повернути собі півострів.
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