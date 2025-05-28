Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Навчання по-російськи — кримських школярів вербують до армії

Навчання по-російськи — кримських школярів вербують до армії

Ua en ru
Дата публікації: 28 травня 2025 14:28
Росія проводить мілітаризацію дітей в окупованому Криму - агітує стати військовими ЗС РФ
Дитина з військовим у Криму. Фото ілюстративне: zmina.info

В окупованому Криму заохочують випускників не вступати до ВНЗ після школи. Таким чином росіяни агітують дітей та юнаків замість навчання поповнювати ряди ВС РФ.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер.

Реклама
Читайте також:

Агітація дітей

У всіх школах Ялти для одинадцятикласників було проведено тематичний "класний годинник". На ньому підліткам пояснювали, що служба у збройних силах Росії — "це найкраще, що можна зробити для рідної землі". Таким чином пропагандисти спонукають дітей обирати шлях військових, аби воювати проти України.

"Яскрава демонстрація деградації освіти в Росії та кадрового голоду російської армії, який посилюється щомісяця", — йдеться у повідомленні місцевих журналістів.

Журналісти видання "Кримський вітер" також повідомляють, що таку "методичку" освітні заклати отримали від окупаційної влади. Скоріш за все, подібні "класні години" будуть проводити на регілярній основі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наступ на південь України. А також про знищення екосистеми в Криму.

Одеса Крим окупанти Новини Одеси Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /