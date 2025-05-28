Росія проводить мілітаризацію дітей в окупованому Криму - агітує стати військовими ЗС РФ

Дитина з військовим у Криму. Фото ілюстративне: zmina.info

В окупованому Криму заохочують випускників не вступати до ВНЗ після школи. Таким чином росіяни агітують дітей та юнаків замість навчання поповнювати ряди ВС РФ.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер.

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Агітація дітей

У всіх школах Ялти для одинадцятикласників було проведено тематичний "класний годинник". На ньому підліткам пояснювали, що служба у збройних силах Росії — "це найкраще, що можна зробити для рідної землі". Таким чином пропагандисти спонукають дітей обирати шлях військових, аби воювати проти України.

"Яскрава демонстрація деградації освіти в Росії та кадрового голоду російської армії, який посилюється щомісяця", — йдеться у повідомленні місцевих журналістів.

Журналісти видання "Кримський вітер" також повідомляють, що таку "методичку" освітні заклати отримали від окупаційної влади. Скоріш за все, подібні "класні години" будуть проводити на регілярній основі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наступ на південь України. А також про знищення екосистеми в Криму.