РФ продолжает обстреливать Херсонщину дронами и артиллерией - ОК Юг

Артиллеристам Путин дал приказ. Фото иллюстративное: Укринформ

Россия продолжает осуществлять массированные обстрелы на Херсонщине и даже усилила их. Однако масштабного наступления РФ на юг ожидать не стоит.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.

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Обстрелы не останавливаются

В Оперативном Командовании "Пивдень" сообщили, что российские войска не прекращают атак на Херсонском направлении. Оккупанты активно применяют дроны-камикадзе и ведут плотные артиллерийские обстрелы как по областному центру, так и по населенным пунктам вдоль Днепра.

"Хотя там и большая водная артерия Днепр, однако враг там наносит огромное количество ударов дронами-камикадзе, а также не уменьшает артиллерийских обстрелов", — говорит спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин.

Однако подготовки к масштабному наступлению со стороны РФ не наблюдается, уверяют в ОК "Пивдень".

Напомним, недавно мы писали о ночной атаке на Измаильский район. А также о дроновом обстреле 26 мая.