РФ продовжує обстрілювати Херсонщину дронами і артилерією - ОК Південь

Артилеристам Путін дав наказ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Росія продовжує здійснювати масовані обстріли на Херсонщині та навіть посилили їх. Однак масштабного наступу РФ на південь очікувати не варто.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

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Обстріли не зупиняються

В Оперативному Командуванні "Південь" повідомили, що російські війська не припиняють атак на Херсонському напрямку. Окупанти активно застосовують дрони-камікадзе та ведуть щільні артилерійські обстріли як по обласному центру, так і по населених пунктах уздовж Дніпра.

"Хоча там і велика водна артерія Дніпро, проте ворог там завдає величезну кількість ударів дронами-камікадзе, а також не зменшує артилерійських обстрілів", — каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Однак підготовки до масштабного наступу з боку РФ не спостерігається, запевняють в ОК "Південь".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Ізмаїльський район. А також про дроновий обстріл 26 травня.