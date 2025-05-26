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Що залишилося від будинків після атаки на Одещину (фото)

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Дата публікації: 26 травня 2025 13:50
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 26 травня - люди після обстрілу
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки РФ було пошкоджено цивільну інфраструктуру Одеського району: знищено будинки та автомобілі. Люди досі оговтуються від пережитого жаху та підраховують збитки, нанесені обстрілом.

Журналісти Новини.LIVE з місця подій дізнавалися про те, як мешканці Одещини пережили цю ніч.

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Наслідки обстрілу

Під час нічної атаки сім'я Валерії Галаш врятувалась лише тому, що перебувала в укритті. Однак російські дрони знищили гараж з автівками та залишили будинок без вікон та криші. Дівчина зізнається: навіть якщо після пережитого жаху вона і змогла б заснути — лігти було нікуди, адже усе приміщення після обстрілу у битому склі. Але найбільше за все під час атаки люди переживали за своїх близьких.

"Я розмовляю з сестрою і раптово вибухи, крики... І зв'язок обривається. І ми не знаємо що робити, вони там, ми тут... Ми дзвонили, але трубку ніхто не брав. Ми дуже боялися",— каже Валерія.

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Валерія, пережила обстріл. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
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Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Рятувалися у підвалі

Під час атаки Інна із сином ховалася у підвалі. Її чоловік — працівник ДСНС, якому вночі довелося тушити власний будинок, оскільки він загорівся в результаті прильоту. Крім того, ворожий шахед знищив 2 гаража та автомобіль цієї родини. Через обстріл РФ люди понесли колосальні збитки. Однак вони раді, що принаймні залишилися живі, адже було дуже страшно.

"Були між двома стінами, почули страшні звуки. А коли десь неподалік стався вибух, син швиденько відвів мене у підвал. Далі був свист, усе задрожало і тиша. Коли вийшли з укриття, то побачили, що дах пошкоджений, усі прибудови було знищено. Зокрема й будівля, в якій у нас були циплятка", — каже Інна.

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Інна, пережила обстріл. Фото: Новини.LIVE
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Руйнації після атаки. Фото: Новини.LIVE
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Покоджений дах. Фото: Новини.LIVE

Люди чекають представників комісії, які фіксуватимуть усі збитки для подальшої виплати компенсацій. Тепер вони лишилися без майна та сподіваються лише на допомогу від держави.

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Після атаки. Фото: Новини.LIVE
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Зруйновані стіни. Фото: Новини.LIVE
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Пошкодження дроном. Фото: Новини.LIVE

Атака в ніч проти 26 травня

Під ударами російських дронів опинилися Білгород-Дністровський та Одеський райони. В результаті прильотів було пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 4 гаражі, 4 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід. Ще за однією адресою сталось загоряння, яке ліквідували рятувальники. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі пролунали вибухи. А також про те, як РФ застосовує Калібри.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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