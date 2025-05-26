Наслідки дронової атаки РФ на Одещину 25 травня

Нічна атака на Одещину — з'явилися перші фото
Вночі РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Пошкоджено низку приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі, постраждала дитина.
Про це повідомляє ДСНС Одещини та Одеська обласна прокуратура.
Наслідки атаки
Ворог атакував Одещину з 22.40 до 23.40 ночі. Під ударами опинилися Білгород-Дністровський та Одеський райони. В результаті прильотів було пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 4 гаражі, 4 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід. Ще за однією адресою сталось загоряння, яке ліквідували рятувальники.
"Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 43 рятувальники, від добровольців та місцевих пожежних команд — 3 одиниці техніки та 10 осіб",— йдеться у повідомленні рятувальників.
Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки збройної агресії РФ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які чули в Одесі. А також про атаку на Чернігів.
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