Наслідки дронової атаки РФ на Одещину 25 травня

Фіксація наслідків атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Пошкоджено низку приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі, постраждала дитина.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки

Ворог атакував Одещину з 22.40 до 23.40 ночі. Під ударами опинилися Білгород-Дністровський та Одеський райони. В результаті прильотів було пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 4 гаражі, 4 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід. Ще за однією адресою сталось загоряння, яке ліквідували рятувальники.

"Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 43 рятувальники, від добровольців та місцевих пожежних команд — 3 одиниці техніки та 10 осіб",— йдеться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці.

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Загоряння будинку. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки збройної агресії РФ.

Знищена будівля. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зламаний паркан. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи, які чули в Одесі. А також про атаку на Чернігів.