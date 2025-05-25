Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні 25 травня

Затори на виїзд з України — ситуація на трасі Одеса-Рені
Вранці 25 травня дорога з Одеси в бік Молдови та Румунії застигла в заторах. Окрім цього, на кількох пунктах пропуску спостерігаються серйозні затримки через проходження митного контролю. Найгірша ситуація у Паланці, де на кількох ділянках ускладнений рух.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на кордоні з Молдовою
У бік КПП "Паланка — Маяки — Удобне" рух ускладнений у районі сіл Великий Дальник та Маяки, а перед самим кордоном колона автівок розтягнулася на кілька кілометрів. Подорож до пункту пропуску може тривати понад дві години.
Натомість дорога до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна, черг на митниці там не зафіксовано. Це може бути зручною альтернативою для виїзду до Молдови.
Затори на півдні Одещини
Схожа ситуація і на шляху до Румунії. На поромному переході "Орлівка — Ісакча" час очікування поки не критичний, однак затори спостерігаються в межах сіл Байрамча, Сарата та Холмське. Ускладнений рух і на мосту через канал Кофа.
А от на КПП "Рені — Джурджулешть" ситуація спокійна — черг немає ані на виїзд з України, ані на в'їзд.
Нагадаємо, Румунія змінила правила в’їзду для авто з України, і тепер прикордонники сусідньої країни вимагають сертифікат техогляду. Також ми писали, які речі не можна перевозити під час перетину кордону.
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