Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні 25 травня

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Вранці 25 травня дорога з Одеси в бік Молдови та Румунії застигла в заторах. Окрім цього, на кількох пунктах пропуску спостерігаються серйозні затримки через проходження митного контролю. Найгірша ситуація у Паланці, де на кількох ділянках ускладнений рух.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

У бік КПП "Паланка — Маяки — Удобне" рух ускладнений у районі сіл Великий Дальник та Маяки, а перед самим кордоном колона автівок розтягнулася на кілька кілометрів. Подорож до пункту пропуску може тривати понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Натомість дорога до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна, черг на митниці там не зафіксовано. Це може бути зручною альтернативою для виїзду до Молдови.

Затори на півдні Одещини

Схожа ситуація і на шляху до Румунії. На поромному переході "Орлівка — Ісакча" час очікування поки не критичний, однак затори спостерігаються в межах сіл Байрамча, Сарата та Холмське. Ускладнений рух і на мосту через канал Кофа.

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

А от на КПП "Рені — Джурджулешть" ситуація спокійна — черг немає ані на виїзд з України, ані на в'їзд.

Нагадаємо, Румунія змінила правила в’їзду для авто з України, і тепер прикордонники сусідньої країни вимагають сертифікат техогляду. Також ми писали, які речі не можна перевозити під час перетину кордону.