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Затори на виїзд з України — ситуація на трасі Одеса-Рені

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Дата публікації: 25 травня 2025 10:19
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні 25 травня
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Вранці 25 травня дорога з Одеси в бік Молдови та Румунії застигла в заторах. Окрім цього, на кількох пунктах пропуску спостерігаються серйозні затримки через проходження митного контролю. Найгірша ситуація у Паланці, де на кількох ділянках ускладнений рух. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

У бік КПП "Паланка — Маяки — Удобне" рух ускладнений у районі сіл Великий Дальник та Маяки, а перед самим кордоном колона автівок розтягнулася на кілька кілометрів. Подорож до пункту пропуску може тривати понад дві години.

Затори на виїзд з України — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Натомість дорога до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна, черг на митниці там не зафіксовано. Це може бути зручною альтернативою для виїзду до Молдови.

Затори на півдні Одещини

Схожа ситуація і на шляху до Румунії. На поромному переході "Орлівка — Ісакча" час очікування поки не критичний, однак затори спостерігаються в межах сіл Байрамча, Сарата та Холмське. Ускладнений рух і на мосту через канал Кофа.

Затори на виїзд з України — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

А от на КПП "Рені — Джурджулешть" ситуація спокійна — черг немає ані на виїзд з України, ані на в'їзд.

Нагадаємо, Румунія змінила правила в’їзду для авто з України, і тепер прикордонники сусідньої країни вимагають сертифікат техогляду. Також ми писали, які речі не можна перевозити під час перетину кордону.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги черги на кордоні
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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