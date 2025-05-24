Нові правила перетину кордону з Румунією для авто

Машини в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Експрес Онлайн

Румунія змінила правила в’їзду для авто з України. Тепер прикордонники сусідньої країни вимагають сертифікат техогляду — без нього перетнути кордон не вдасться. Документ має підтверджувати справність і безпечність авто. Водіїв без нього на кордоні можуть повернути назад.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Що таке сертифікат техогляду

Цей документ засвідчує, що транспортний засіб справний, не має пошкоджень і відповідає нормам безпеки та екології. Без сертифіката автомобіль можуть не пропустити через кордон, навіть якщо водій має всі інші документи.

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Які документи потрібні для проходження кордону

Що потрібно для в’їзду до Румунії з України на авто:

біометричний паспорт або паспорт з візою;

міжнародне водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

страховий поліс "Зелена карта";

довіреність, якщо авто не належить водієві;

довідка про технічний стан авто.

Крім того, прикордонники перевіряють вміст багажу. Заборонено ввозити зброю, наркотики, вибухівку, продукти без заводської упаковки, великі суми готівки (понад 10 000 євро — без декларації), алкоголь і сигарети у великій кількості.

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Перед поїздкою до Румунії водіям варто заздалегідь перевірити, чи є в них усі необхідні документи. Інакше є ризик витратити час і гроші, а в результаті — не перетнути кордон.

Нагадаємо, ми писали, чому деякі пенсіонери не зможуть скористатись пільгами через своє посвідчення. Також повідомляли, що влітку українців чекають вагомі нововведення, які торкнуться технічного контролю транспортних засобів, грошових переказів з картки на картку і шерингу документів у "Дії".