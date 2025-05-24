Новые правила пересечения границы с Румынией для авто

Румыния разворачивает авто на границе без этой справки — какой
Румыния изменила правила въезда для авто из Украины. Теперь пограничники соседней страны требуют сертификат техосмотра — без него пересечь границу не удастся. Документ должен подтверждать исправность и безопасность авто. Водителей без него на границе могут вернуть обратно.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Что такое сертификат техосмотра
Этот документ удостоверяет, что транспортное средство исправно, не имеет повреждений и соответствует нормам безопасности и экологии. Без сертификата автомобиль могут не пропустить через границу, даже если водитель имеет все остальные документы.
Какие документы нужны для прохождения границы
Что нужно для въезда в Румынию из Украины на авто:
- биометрический паспорт или паспорт с визой;
- международное водительское удостоверение;
- техпаспорт на автомобиль;
- страховой полис "Зеленая карта";
- доверенность, если авто не принадлежит водителю;
- справка о техническом состоянии авто.
Кроме того, пограничники проверяют содержимое багажа. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты без заводской упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро — без декларации), алкоголь и сигареты в большом количестве.
Перед поездкой в Румынию водителям стоит заранее проверить, есть ли у них все необходимые документы. Иначе есть риск потратить время и деньги, а в результате — не пересечь границу.
Напомним, мы писали, почему некоторые пенсионеры не смогут воспользоваться льготами из-за своего удостоверения. Также сообщали, что летом украинцев ждут весомые нововведения, которые коснутся технического контроля транспортных средств, денежных переводов с карты на карту и шеринга документов в "Дії".
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