Новые правила пересечения границы с Румынией для авто

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Экспресс Онлайн

Румыния изменила правила въезда для авто из Украины. Теперь пограничники соседней страны требуют сертификат техосмотра — без него пересечь границу не удастся. Документ должен подтверждать исправность и безопасность авто. Водителей без него на границе могут вернуть обратно.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Что такое сертификат техосмотра

Этот документ удостоверяет, что транспортное средство исправно, не имеет повреждений и соответствует нормам безопасности и экологии. Без сертификата автомобиль могут не пропустить через границу, даже если водитель имеет все остальные документы.

Какие документы нужны для прохождения границы

Что нужно для въезда в Румынию из Украины на авто:

биометрический паспорт или паспорт с визой;

международное водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

страховой полис "Зеленая карта";

доверенность, если авто не принадлежит водителю;

справка о техническом состоянии авто.

Кроме того, пограничники проверяют содержимое багажа. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты без заводской упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро — без декларации), алкоголь и сигареты в большом количестве.

Перед поездкой в Румынию водителям стоит заранее проверить, есть ли у них все необходимые документы. Иначе есть риск потратить время и деньги, а в результате — не пересечь границу.

Напомним, мы писали, почему некоторые пенсионеры не смогут воспользоваться льготами из-за своего удостоверения. Также сообщали, что летом украинцев ждут весомые нововведения, которые коснутся технического контроля транспортных средств, денежных переводов с карты на карту и шеринга документов в "Дії".