Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе 25 мая

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 25 мая дорога из Одессы в сторону Молдовы и Румынии застыла в пробках. Кроме этого на нескольких пунктах пропуска наблюдаются серьезные задержки из-за прохождения таможенного контроля. Наихудшая ситуация в Паланке, где на нескольких участках затруднено движение.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону КПП "Паланка — Маяки — Удобное" движение затруднено в районе сел Большой Дальник и Маяки, а перед самой границей — колонна автомобилей растянулась на несколько километров. Дорога до пункта пропуска может занять более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Зато дорога к КПП "Старокозачье — Тудора" свободна, очередей на таможне там не зафиксировано. Это может быть удобной альтернативой для выезда в Молдову.

Пробки на юге Одесской области

Похожая ситуация и на пути в Румынию. На паромном переходе "Орловка — Исакча" время ожидания пока не критическое, однако пробки наблюдаются в пределах сел Байрамча, Сарата и Холмское. Затруднено движение и на мосту через канал Кофа.

Дорога к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

А вот на КПП "Рени — Джурджулешть" ситуация спокойная — очередей нет ни на выезд из Украины, ни на въезд.

Напомним, Румыния изменила правила въезда для авто из Украины, и теперь пограничники соседней страны требуют сертификат техосмотра. Также мы писали, какие вещи нельзя перевозить при пересечении границы.