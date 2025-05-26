Последствия дроновой атаки РФ в Одесской области 25 мая

Фиксация последствий атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью РФ снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, пострадал ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и Одесская областная прокуратура.

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Последствия атаки

Враг атаковал Одесчину с 22.40 до 23.40 ночи. Под ударами оказались Белгород-Днестровский и Одесский районы. В результате прилетов были повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 4 гаража, 4 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод. Еще по одному адресу произошло возгорание, которое ликвидировали спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет.

"От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 43 спасателя, от добровольцев и местных пожарных команд — 3 единицы техники и 10 человек",— говорится в сообщении спасателей.

В результате атаки пострадал 14-летний молодой человек. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики предоставили помощь на месте.

Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Возгорание дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют все последствия вооруженной агрессии РФ.

Уничтоженное здание. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Сломанный забор. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о взрывах, которые слышали в Одессе. А также об атаке на Чернигов.