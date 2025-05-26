О том когда РФ готовится к запуску Калибров рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: Укринформ

Россияне запускают ракеты с моря обычно одновременно с авиаударами. Поэтому наличие ракетоносителей в акватории вместе с активностью самолетов РФ — может быть предвестником атаки.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Комбинированные атаки

По словам Дмитрия Плетенчука, ракеты используют во время комбинированных атак вместе с авиацией. Если появляется информация о подготовке самолетов, следует ожидать и запуск "Калибров" из акватории Черного моря.

"В основном они используют подводные лодки, который определенное время находятся в море. И для того, чтобы понять какая вероятность применения в принципе, я всегда говорю: смотрите вверх. Потому что, как правило, их используют во время комбинированных атак", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что время на реагирование на запуск "Калибров" есть, поскольку это не баллистические ракеты, а их полет дает возможность успешно отразить атаку.

Напомним, недавно мы писали о задержании наводчиков ракет. А также об угрозе от кораблей в море.