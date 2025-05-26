Про те коли РФ готується до запуску Калібрів розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук

Запуск ракети. Фото ілюстративне: Укрінформ

Росіяни запускають ракети з моря зазвичай одночасно із авіаударами. Тому наявність ракетоносіїв в акваторії разом із активністю літаків РФ — може бути провісником атаки.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Комбіновані атаки

За словами Дмитра Плетенчука, ракети використовують під час комбінованих атак разом з авіацією. Якщо з’являється інформація про підготовку літаків, слід очікувати і запуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

"Здебільше вони використовують підводні човни, який певний час перебувають в морі. І для того, щоб зрозуміти яка імовірність застосування в принципі, я завжди кажу: дивіться вгору. Тому що, як правило, їх використовують під час комбінованих атак", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що час на реагування на запуск "Калібрів" є, оскільки це не балістичні ракети, а їхній політ дає можливість відбити атаку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання навідників ракет. А також про загрозу від кораблів у морі.