Задержали агентов РФ, которые корректировали удары по Украине

Задержанные с правоохранителями. Фото: СБУ

Задержали агентов РФ, которые с помощью видеорегистраторов наводили российские ракеты по 7 регионам Украины, в том числе и по Николаевской. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, пять человек шпионили для РФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них — 16 лет, а самому старшему — 23. В состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" двое братьев из Харьковской области. Подозреваемые знали друг друга, но действовали порознь и имели общего куратора российских спецслужб. После дистанционной вербовки фигуранты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины. Для этого они "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации военных и техники. Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт".

Все участники вражеской группы были задержаны по местам жительства. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали всех агентов через соцсети, где они искали "легких денег".

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Все они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о медике, который корректировал удары по Одесской области. А также о женщине, которая помогала наводить ракеты на Николаевщину.