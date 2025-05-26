Затримали агентів РФ, які коригували удари по Україні

Затримані з правоохоронцями. Фото: СБУ

Затримали агентів РФ, які за допомогою відеореєстраторів наводили російські ракети по 7 регіонах України, зокрема й по Миколаївській. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, п'ятеро осіб шпигували для РФ у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них — 16 років, а найстаршому — 23. До складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківщини. Підозрювані знали один одного, але діяли порізно і мали спільного куратора російських спецслужб. Після дистанційного вербування фігуранти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України. Для цього вони "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації військових і техніки. Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт".

Всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання. За даними слідства, російські спецслужби завербували всіх агентів через соцмережі, де вони шукали "легких грошей".

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Усі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про медика, який коригував удари по Одещині. А також про жінку, котра допомагала наводити ракети на Миколаївщину.