Ракетные удары с Черного моря - россияне выпустили более 10 "Калибров"

Запуск "Калибров" с ракетоносителя. Фото: иллюстративное: росСМИ

Этой ночью россияне снова применили ракеты с морских носителей, которые находятся в Черном море. Всего было выпущено более десяти крылатых ракет типа "Калибр". Сейчас на рейде остаются снаряженные российские подводные лодки, способные наносить такие удары.

Об этом в воскресенье, 25 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Могу подтвердить, что было применено более десяти ракет. Это происходит примерно дважды в месяц", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, причины редкого применения морских ракетных носителей могут быть разные. В первую очередь связаны с логистикой или техническим состоянием систем, а также с эффективностью таких ударов, которая уже невысокая.

"Мы не можем назвать все причины, это могут быть и те, которые нам неизвестны", — добавил он.

Он также сообщил, что сейчас в Черном море остаются две подводные лодки. Они снаряжены "Калибрами".

Ситуация в Черном море напряженная

Плетенчук также пояснил, что Украина не имеет полного контроля над акваторией Черного моря. Более того, сейчас там доминирует российская авиация.

"Морская зона сейчас в так называемой "серой зоне". Мы контролируем надводную обстановку, но российские подводные лодки выходят с базы, запускают ракеты и возвращаются. Кроме того, в воздушном пространстве над морем доминирует российская авиация, поэтому ситуация остается напряженной", — пояснил спикер.

Сколько ракетоносителей держит Россия в Черном море

Он уточнил, что в Черном море у России пять надводных кораблей — два фрегата и три малых ракетных корабля, а также три подводные лодки проекта "Варшавянка". Эти носители крылатых ракет представляют серьезную угрозу для Украины.

"В мире существуют различные способы борьбы с подводными лодками, но это сложная задача. Для нас опасность представляют любые носители крылатых ракет, и мы работаем над их противодействием", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ночью российские оккупанты ударили дронами по Одессе, сгорела автостоянка в жилом квартале. Также мы показывали кадры эвакуации людей в Николаеве, где дрон ударил по многоэтажке.