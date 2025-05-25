Ракетні удари з Чорного моря — росіяни випустили понад 10 "Калібрів"

Запуск "Калібрів" з ракетоносія. Фото: ілюстративне: росЗМІ

Цієї ночі росіяни знову застосували ракети з морських носіїв, які перебувають у Чорному морі. Загалом було випущено понад десять крилатих ракет типу "Калібр". Наразі на рейді досі залишаються споряджені російські підводні човни, здатні завдавати такі удари.

Про це у неділю, 25 травня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Можу підтвердити, що було застосовано понад десять ракет. Це відбувається приблизно двічі на місяць", — сказав Дмитро Плетенчук.

За словами речника, причини рідкісного застосування морських ракетних носіїв можуть бути різні. Насамперед пов’язані з логістикою чи технічним станом систем, а також з ефективністю таких ударів, яка вже невисока.

"Ми не можемо назвати всі причини, це можуть бути й ті, що нам невідомі", — додав він.

Він також повідомив, що наразі у Чорному морі залишаються два підводних човни. Вони споряджені "Калібрами".

Ситуація в Чорному морі напружена

Плетенчук також пояснив, що Україна немає повного контролю над акваторією Чорного моря. Ба більше, зараз там домінує російська авіація.

"Морська зона зараз у так званій "сірій зоні". Ми контролюємо надводну обстановку, але російські підводні човни виходять з бази, запускають ракети й повертаються. Крім того, в повітряному просторі над морем домінує російська авіація, тому ситуація лишається напруженою", — пояснив речник.

Скільки ракетоносіїв тримає Росія у Чорному морі

Він уточнив, що в Чорному морі Росія має п’ять надводних кораблів — два фрегати й три малі ракетні кораблі, а також три підводних човни проєкту "Варшав’янка". Ці носії крилатих ракет становлять серйозну загрозу для України.

"У світі існують різні способи боротьби з підводними човнами, але це складна задача. Для нас небезпеку становлять будь-які носії крилатих ракет, і ми працюємо над їх протидією", — сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, вночі російські окупанти вдарили дронами по Одесі, згоріла автостоянка у житловому кварталі. Також ми показували кадри евакуації людей у Миколаєві, де дрон вдарив по багатоповерхівці.