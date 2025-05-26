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Что осталось от домов после атаки на Одесчину (фото)

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Дата публикации 26 мая 2025 13:50
Последствия атаки на Одессу в ночь на 26 мая - люди после обстрела
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки РФ была повреждена гражданская инфраструктура Одесского района: уничтожены дома и автомобили. Люди до сих пор приходят в себя от пережитого ужаса и подсчитывают убытки, нанесенные обстрелом.

Журналисты Новини.LIVE с места событий узнавали о том, как жители Одесской области пережили эту ночь.

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Последствия обстрела

Во время ночной атаки семья Валерии Галаш спаслась только потому, что находилась в укрытии. Однако российские дроны уничтожили гараж с автомобилями и оставили дом без окон и крыши. Девушка признается: даже если после пережитого ужаса она и смогла бы заснуть — лечь было некуда, ведь все помещение после обстрела в битом стекле. Но больше всего во время атаки люди переживали за своих близких.

"Я разговариваю с сестрой и внезапно взрывы, крики... И связь обрывается. И мы не знаем что делать, они там, мы здесь... Мы звонили, но трубку никто не брал. Мы очень боялись",— говорит Валерия.

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Валерия, пережившая обстрел. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
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Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Спасались в подвале

Во время атаки Инна с сыном пряталась в подвале. Ее муж — работник ГСЧС, которому ночью пришлось тушить собственный дом, поскольку он загорелся в результате прилета. Кроме того, вражеский шахед уничтожил 2 гаража и автомобиль этой семьи. Из-за обстрела РФ люди понесли колоссальные убытки. Однако они рады, что по крайней мере остались живы, ведь было очень страшно.

"Были между двумя стенами, услышали страшные звуки. А когда где-то неподалеку произошел взрыв, сын быстренько отвел меня в подвал. Далее был свист, все задрожало и тишина. Когда вышли из укрытия, то увидели, что крыша повреждена, все пристройки были уничтожены. В том числе и здание, в котором у нас были цыплята",— говорит Инна.

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Инна, пережившая обстрел. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE
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Покореженная крыша. Фото: Новини.LIVE

Люди ждут представителей комиссии, которые будут фиксировать все убытки для дальнейшей выплаты компенсаций. Теперь они остались без имущества и надеются только на помощь от государства.

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После атаки. Фото: Новини.LIVE
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Разрушенные стены. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения дроном. Фото: Новини.LIVE

Атака в ночь на 26 мая

Под ударами российских дронов оказались Белгород-Днестровский и Одесский районы. В результате прилетов были повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 4 гаража, 4 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод. Еще по одному адресу произошло возгорание, которое ликвидировали спасатели.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе прогремели взрывы. А также о том, как РФ применяет Калибры.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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