Херсонские арбузы 2025 - будут ли в этом году

Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году
Главным символом Херсона уже давно является арбуз. Все знают, что только там растут самые вкусные и самые душистые бахчевые культуры. Из-за российской агрессии плодородные земли этого региона нуждаются в разминировании. Но несмотря на это, аграрии выходят в поля и выращивают эту нужную продукцию.
Будут ли в этом году овощи и арбузы из Херсона? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского.
Аграрии Херсона
Потеря части Херсонской области, одного из ключевых овощных регионов Украины, стала не только гуманитарным, но и экономическим ударом для аграрного сектора. Именно Херсонщина до полномасштабного вторжения обеспечивала страну значительной частью овощей, арбузов и бахчевых. После деоккупации работать на земле сразу тоже нельзя было из-за большого количества мин и неразорвавшихся ракет. Однако многих аграриев это не остановило, и они все же начали обрабатывать поля.
"В Херсонской области выращивают, даже сами разминируют земли. Кто еще на такое способен, как не украинцы? Я туда выезжал, и просто гордился этими людьми", — говорит заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.
Знаменитые херсонские арбузы есть, вот только их количество несопоставимо с тем, что было до войны. Часть территории до сих пор еще не разминирована, а на некоторых участках невозможно работать из-за опасности обстрелов.
Выращивание в Одесской области
Из-за временной оккупации части Херсонщины, агропроизводство, особенно овощное, постепенно начало смещаться на соседние регионы — в частности на юг Одесской области. Увеличилось и количество территорий под бахчевые культуры. Как оказалось, арбузы, выращенные у нас, ничем не хуже херсонских.
"В прошлом году я был поражен: еду через Болградский район, в поселке стоят молодые ребята, продают арбузы. Я остановился, попробовал — они были не хуже, а даже лучше, чем херсонские. А ребята говорят — мы сами вырастили. И это были те же фермеры с Херсонщины, которые переехали и начали с нуля здесь", — отмечает эксперт.
Эта спонтанная миграция агропроизводителей — яркий пример того, как украинское село адаптируется к войне. Люди не ждут идеальных условий — они ищут землю, воду, рынок сбыта. И когда все это есть, запускают производство даже под сиренами.
Поддержка от государства
Несмотря на героизм фермеров, государственная поддержка все же остается критически важной. Особенно — для аграриев с прифронтовых и деоккупированных территорий. По словам представителя аграрного комитета, уже сейчас реализуются программы помощи: в частности — компенсация расходов на железнодорожные перевозки зерна.
"Сейчас мы хотим снизить тарифы на ж/д-перевозки, чтобы аграрии с прифронтовых территорий могли перевозить зерно. Государство дотирует — и это реальная помощь", — объясняет заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.
Речь идет не только о Херсонской области, но и об аграриях из Донецкой области, Запорожья и других зон активных боевых действий. Если есть хоть малейшая возможность поддержать фермеров — государство пытается ее реализовать, ведь это вопрос продовольственной безопасности.
Ранее мы писали, что в Одесской области планируют возведение большого тепличного комплекса для выращивания. А также об актуальных ценах на одесском рынке в мае.
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