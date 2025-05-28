Атака дронов РФ на Измаильский район Одесской области 28 мая

Ночная атака на Одесчину — пострадал Измаильский район
В ночь на 28 мая 2025 года российские войска совершили обстрел Измаильского района Одесской области дронами-камикадзе. К счастью, ни один гражданский дом не пострадал.
Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.
Атака на Одесскую область
Атака была направлена на острова Дунайской дельты возле города Вилково. Большинство БПЛА было сбито благодаря силам противовоздушной обороны за пределами населенных пунктов. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры и зданий также не зафиксировано.
Добавим, всего этой ночью РФ выпустила по Украине 88 ударных БпЛА и 5 баллистических ракет. Силы ПВО сбили 34 дрона, еще 37 были локально потеряны.
Напомним, недавно мы писали о поврежденной обстрелом спасательно-пожарной станции. А также об атаке в ночь на 26 мая.
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