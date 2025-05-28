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Ночная атака на Одесчину — пострадал Измаильский район

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Дата публикации 28 мая 2025 10:02
Атака дронов РФ на Измаильский район Одесской области 28 мая
Дроны в небе. Фото иллюстративное: Полтавская волна

В ночь на 28 мая 2025 года российские войска совершили обстрел Измаильского района Одесской области дронами-камикадзе. К счастью, ни один гражданский дом не пострадал.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Атака была направлена на острова Дунайской дельты возле города Вилково. Большинство БПЛА было сбито благодаря силам противовоздушной обороны за пределами населенных пунктов. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры и зданий также не зафиксировано.

Ночная атака РФ на Одесчину — ПВО сбили большинство дронов - фото 1
Сообщение Измаильской РГА. Фото: скриншот

Добавим, всего этой ночью РФ выпустила по Украине 88 ударных БпЛА и 5 баллистических ракет. Силы ПВО сбили 34 дрона, еще 37 были локально потеряны.

Напомним, недавно мы писали о поврежденной обстрелом спасательно-пожарной станции. А также об атаке в ночь на 26 мая.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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