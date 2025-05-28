Атака дронів РФ на Ізмаїльський район Одещини 28 травня

Дрони в небі. Фото ілюстративне: Полтавська хвиля

В ніч на 28 травня 2025 року російські війська здійснили обстріл Ізмаїльського району Одещини дронами-камікадзе. На щастя, жоден цивільний будинок не постраждав.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Атака на Одещину

Атака була спрямована на острови Дунайської дельти біля міста Вилкове. Більшість БПЛА була збита завдяки силам протиповітряної оборони за межами населених пунктів. На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. Пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури та будівель також не зафіксовано.

Повідомлення Ізмаїльської РДА. Фото: скриншот

Додамо, загалом цієї ночі РФ випустила по Україні 88 ударних БпЛА та 5 балістичних ракет. Сили ППО збили 34 дрони, ще 37 були локаційно втрачені.

Нагаадємо, нещодавно ми писали про пошкоджену обстрілом рятувально-пожежну станцію. А також про атаку в ніч проти 26 травня.