Россия проводит милитаризацию детей в оккупированном Крыму - агитирует стать военными ВС РФ

Ребенок с военным в Крыму. Фото иллюстративное: zmina.info

В оккупированном Крыму поощряют выпускников не поступать в ВУЗы после школы. Таким образом россияне агитируют детей и юношей вместо обучения пополнять ряды ВС РФ.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер.

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Агитация детей

Во всех школах Ялты для одиннадцатиклассников были проведены тематические "классные часы". На них подросткам объясняли, что служба в вооруженных силах России — "это лучшее, что можно сделать для родной земли". Таким образом пропагандисты побуждают детей выбирать путь военных, чтобы воевать против Украины.

"Яркая демонстрация деградации образования в России и кадрового голода российской армии, который усиливается ежемесячно", — говорится в сообщении местных журналистов.

Журналисты издания "Крымский ветер" также сообщают, что такую "методичку" образовательные заведения получили от оккупационных властей. Скорее всего, подобные "классные часы" будут проводить на регулярной основе.

Напомним, недавно мы писали о наступлении на юг Украины. А также об уничтожении экосистемы в Крыму.