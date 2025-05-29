Кримське узбережжя почали патрулювати військові гелікоптери - намагаються відбивати атаки дронів ЗСУ

Гвинтокрил РФ. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

В окупованому Криму росіяни виводять військові гелікоптери на постійні бойові чергування. Такі заходи є досить коштовними, але РФ змушена на них піти через постійні атаки дронів ЗСУ,

Про це журналістам видання Крим.Реалії повідомив колишній офіцер ВПС України із Сімферополя.

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Останніми днями жителі Сімферополя спостерігають регулярні обльоти гелікоптерів. Це пов'язано з початком постійного патрулювання повітряного простору військовою авіацією. Причиною введення таких безпекових заходів стали атаки українських БпЛА, які почастішали.

"Постійно виводити на бойові чергування гелікоптери дуже затратно, але це стало необхідністю, тому що атаки українських БПЛА значно посилилися в травні за цілями в Криму, очевидно, що ця тенденція лише наростатиме. Ось окупанти і змушені посилювати засоби відображення БПЛА противника. Думаю, що це ударні гелікоптери Мі-28, що мають характеристики для виявлення та знищення сучасних безпілотників літакового типу", — сказав журналістам колишній офіцер ВПС України на умовах анонімності.

Скоріш за все, гелікоптери чергуватимуть над територією Південного берега Криму протягом усього курортного сезону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку безпілотників СБУ на Крим. А також про те, що дітей на окупованому півострові агітують до військової кар'єри.