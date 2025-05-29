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Побережье Крыма начали патрулировать вертолеты — чего боится РФ

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Дата публикации 29 мая 2025 12:45
Крымское побережье начали патрулировать военные вертолеты - пытаются отражать атаки дронов ВСУ
Вертолет РФ. Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

В оккупированном Крыму россияне выводят военные вертолеты на постоянные боевые дежурства. Такие меры являются достаточно дорогостоящими, но РФ вынуждена на них пойти из-за постоянных атак дронов ВСУ,

Об этом журналистам издания Крым.Реалии сообщил бывший офицер ВВС Украины из Симферополя.

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В последние дни жители Симферополя наблюдают регулярные облеты вертолетов. Это связано с началом постоянного патрулирования воздушного пространства военноц авиацией. Причиной введения таких мер безопасности стали участившиеся атаки украинских БпЛА.

"Постоянно выводить на боевые дежурства вертолеты очень затратно, но это стало необходимостью, потому что атаки украинских БПЛА значительно усилились в мае по целям в Крыму, очевидно, что эта тенденция будет только нарастать. Вот оккупанты и вынуждены усиливать средства отражения БПЛА противника. Думаю, что это ударные вертолеты Ми-28, имеющие характеристики для обнаружения и уничтожения современных беспилотников самолетного типа", — сказал журналистам бывший офицер ВВС Украины на условиях анонимности.

Скорее всего, вертолеты будут дежурить над территорией Южного берега Крыма в течение всего курортного сезона.

Напомним, недавно мы писали об атаке беспилотников СБУ на Крым. А также о том, что детей на оккупированном полуострове агитируют к военной карьере.

Одесса Крым вертолет Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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