В Черном море вблизи Крыма вспыхнула газодобывающая вышка Петр Годованец - что известно

Вышка Петр Годованец. Фото иллюстративное: regionews.ua

В Черном море вблизи Крыма пылает газодобывающая вышка Петр Годованец. Вероятно, возгорание произошло из-за попадания, поскольку РФ устанавливает на буровые платформы военное оборудование.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер, ссылаясь на данные спутниковой съемки.

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Пожар на вышках

Новая отметка пожаров в море появилась на платформе "Петр Годованец" неподалеку от Крыма. Она является самой западной из всех трех вышек, расположенных в Каркинитском заливе, а ее высота — около 140 метров. Местные журналисты сообщают о бое в море прошлой ночью, поэтому скорее всего возгорание произошло в результате попадания по объекту.

Добавим, Россия размещает на газодобывающих платформах радиолокационные станции, ретрансляторы сигнала для дронов и разведывательное оборудование.

Вышка на спутниковой съемке. Фото: Крымский ветер

Вышка Петр Годованец. Фото: Крымский ветер

Петр Годованец

Петр Годованец — одна из платформ, принадлежавших "Черноморнефтегазу", была построена в Черном море у берегов Крыма в 2010 году. После аннексии полуострова в 2014 году Россия присвоила ее вместе с другими двумя вышками и переименовала объект на "Крым-1". Впоследствии РФ проводила там незаконную добычу газа на украинском шельфе под охраной кораблей "Черноморского флота" и спецназа.

Напомним, недавно мы писали о проверках гражданских после подрыва Крымского моста. А также о том, почему США не должны признавать оккупированный полуостров за Россией.