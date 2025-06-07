Россияне разбирают украинский корабль "Константин Ольшанский"

Корабль, который оккупанты разбирают на запчасти. Фото иллюстративное: defence-ua.com

В оккупированном Севастополе россияне разбирают украинский десантный корабль. Его захватчики используют как склад запчастей для ремонта своих судов.

Об этом сообщили агенты подпольного движения "АТЕШ".

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Оккупанты разбирают украинский корабль

Агенты движения сопротивления "АТЕШ" утверждают, что россияне демонтируют корабль "Константин Ольшанский". Он был захвачен во время аннексии Крыма в 2014 году, а сейчас он превратился в источник деталей для других судов Черноморского флота РФ.

С корабля регулярно снимают оборудование, чтобы хоть как-то держать на ходу старые корабли, которые находятся в плохом состоянии. Это еще одно доказательство серьезных технических проблем в российском флоте. Из-за санкций, ударов ВСУ по военным объектам и нарушенных логистических путей, РФ не имеет возможности проводить нормальные ремонты.

Напомним, по состоянию на сегодня, 7 июня, в Средиземном море находятся три вражеских судна. Также мы писали, что в Черном море вблизи Крыма пылает газодобывающая башня Петр Годованец.