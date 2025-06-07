Россияне разбирают украинский корабль "Константин Ольшанский"

Россияне разбирают оккупированный украинский корабль на запчасти
В оккупированном Севастополе россияне разбирают украинский десантный корабль. Его захватчики используют как склад запчастей для ремонта своих судов.
Об этом сообщили агенты подпольного движения "АТЕШ".
Оккупанты разбирают украинский корабль
Агенты движения сопротивления "АТЕШ" утверждают, что россияне демонтируют корабль "Константин Ольшанский". Он был захвачен во время аннексии Крыма в 2014 году, а сейчас он превратился в источник деталей для других судов Черноморского флота РФ.
С корабля регулярно снимают оборудование, чтобы хоть как-то держать на ходу старые корабли, которые находятся в плохом состоянии. Это еще одно доказательство серьезных технических проблем в российском флоте. Из-за санкций, ударов ВСУ по военным объектам и нарушенных логистических путей, РФ не имеет возможности проводить нормальные ремонты.
Напомним, по состоянию на сегодня, 7 июня, в Средиземном море находятся три вражеских судна. Также мы писали, что в Черном море вблизи Крыма пылает газодобывающая башня Петр Годованец.
Читайте Новини.LIVE!