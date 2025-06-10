Мешканець Одещини продавав гранати та набої, привезені з фронту

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини продавав гранати та боєприпаси, які привіз із зони бойових дій. Однак під час чергової угоди його затримали правоохоронці, фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Фігуранта затримали після того, як він в одному з сіл Болградського району продав п’ять гранат різної модифікації та 60 набоїв калібру 5,45 мм. Боєприпаси та вибухові пристрої були попередньо підтверджені вибухотехніками. Крім цього, за місцем мешкання ділка правоохоронці провели обшук і виявили в скляних банках 1 666 набоїв калібру 5,45 мм, вісім запалів, корпуски для вибухових пристроїв та запали. Також були вилучені пластичні речовини та банку з сипучою речовиною, схожою на порох.



Вилучені предмети та речовини слідчі скерували на експертизу. Зі слів затриманого, їх він знайшов в іншій області, яка знаходиться в зоні активних бойових дій, привіз додому і закопав на городі, після чого почав розпродувати.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї). Йому загрожує і карається позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у Києві незаконно продавали зброю і вибухівку. А також про підлітків, які підірвалися на гранаті.