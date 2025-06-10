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Главная Одесса Продавал гранаты и патроны с фронта — бизнес жителя Одесчины

Продавал гранаты и патроны с фронта — бизнес жителя Одесчины

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 15:35
Житель Одесской области продавал гранаты и патроны, привезенные с фронта
Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области продавал гранаты и боеприпасы, которые привез из зоны боевых действий. Однако во время очередной сделки его задержали правоохранители, фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Фигуранта задержали после того, как он в одном из сел Болградского района продал пять гранат различной модификации и 60 патронов калибра 5,45 мм. Боеприпасы и взрывные устройства были предварительно освидетельстованы экспертами. Кроме этого, по месту жительства дельца правоохранители провели обыск и обнаружили в стеклянных банках 1 666 патронов калибра 5,45 мм, восемь запалов, корпуски для взрывных устройств и запалы. Также были изъяты пластические вещества и банка с сыпучим веществом, похожим на порох.

Изъятые предметы и вещества следователи направили на экспертизу. По словам задержанного, их он нашел в другой области, которая находится в зоне активных боевых действий, привез домой и закопал на огороде, после чего начал распродавать.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия). Ему грозит и наказывается лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Киеве незаконно продавали оружие и взрывчатку. А также о подростках, которые подорвались на гранате.

Одесса граната Новости Одессы бизнес Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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