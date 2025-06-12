Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Судно теневого флота РФ, задержанное на Одесчине, передали АРМА

Судно теневого флота РФ, задержанное на Одесчине, передали АРМА

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 19:05
Российское судно ANKA, которое перевозило украденное украинское зерно передали управлению АРМА на продажу
Сухогруз ANKA. Фото: ORIENTAL SHIPPING AGENCY
Ключові моменти Решение суда Что известно о судне ANKA

Судно, которое перевозило украденное украинское зерно с оккупированных территорий, передали в управление по розыску и менеджменту активов (АРМА). В дальнейшем его планируют продать, примерная стоимость плавсредства — 400 тысяч долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Решение суда

Днепровский районный суд Киева удовлетворил просьбу Прокуратуры Крыма передать балкер ANKA, который вывозил зерно из порта Севастополя в управление АРМА. В дальнейшем судно выставят на аукцион. Приблизительная рыночная стоимость изъятого в пользу государства плавсредства составляет 400 тысяч долларов.

Что известно о судне ANKA

По данным следствия, в ноябре 2024 года сухогруз ANKA под флагом иностранного государства незаконно вывез из закрытого Украиной Севастопольского морского порта более 4,6 тыс. тонн пшеницы. Эту агропродукцию россияне украли на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей и переправляли в третьи страны, используя Крымский полуостров. В апреле 2025 года после загрузки в Молдове судно следовало водами нашей страны. Во время прохождения акватории реки Дунай, оно было задержано правоохранительными органами.

Напомним, недавно мы писали о том, как россияне разбирают захваченный украинский корабль на запчасти. А также о том, почему Черное море сегодня стало серой зоной.

Одесса суд корабль АРМА Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации