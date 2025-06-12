Российское судно ANKA, которое перевозило украденное украинское зерно передали управлению АРМА на продажу

Сухогруз ANKA. Фото: ORIENTAL SHIPPING AGENCY

Судно, которое перевозило украденное украинское зерно с оккупированных территорий, передали в управление по розыску и менеджменту активов (АРМА). В дальнейшем его планируют продать, примерная стоимость плавсредства — 400 тысяч долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Решение суда

Днепровский районный суд Киева удовлетворил просьбу Прокуратуры Крыма передать балкер ANKA, который вывозил зерно из порта Севастополя в управление АРМА. В дальнейшем судно выставят на аукцион. Приблизительная рыночная стоимость изъятого в пользу государства плавсредства составляет 400 тысяч долларов.

Что известно о судне ANKA

По данным следствия, в ноябре 2024 года сухогруз ANKA под флагом иностранного государства незаконно вывез из закрытого Украиной Севастопольского морского порта более 4,6 тыс. тонн пшеницы. Эту агропродукцию россияне украли на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей и переправляли в третьи страны, используя Крымский полуостров. В апреле 2025 года после загрузки в Молдове судно следовало водами нашей страны. Во время прохождения акватории реки Дунай, оно было задержано правоохранительными органами.

Напомним, недавно мы писали о том, как россияне разбирают захваченный украинский корабль на запчасти. А также о том, почему Черное море сегодня стало серой зоной.