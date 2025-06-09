Чорне море стало сірою зоною для України та РФ - речник ВМС ЗСУ Плетенчук

Кораблі у морі. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Чорне море зараз перетворилося на "сіру зону", де ні Росія, ні Україна не можуть виводити бойові одиниці без ризику їхнього ураження. Однак на відміну від ЗС РФ, ЗСУ не атакують цивільні судна.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Сіра зона

За словами Дмитра Плетенчука, російські кораблі фактично не виходять у море через ризик ураження ракетами та дронами ЗСУ. Однак українські бойові одиниці також не діють в акваторії, оскільки є постійна загроза з боку авіації РФ.

"Ми контролюємо вогневим способом Азовське море. Українські ракетники та дрони контролюють акваторію від присутності російських кораблів, тому вони не виходять. Але, на жаль, 24/7 вісить авіація різних типів, починаючи від дронів і закінчуючи бомбардувальниками", — каже речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що в російські порти на Азові постійно ходять судна, які також знаходяться у зоні ураження ЗСУ. Однак жоден цивільний корабель не постраждав від української зброї.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому російські військові вантажі перевозять в обхід кримського мосту. А також про нові деталі спецоперації з підриву шляхопроводу через Керченську протоку.