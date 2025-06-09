Черное море стало серой зоной для Украины и РФ - спикер ВМС ВСУ Плетенчук

Корабли в море. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Черное море сейчас превратилось в "серую зону", где ни Россия, ни Украина не могут выводить боевые единицы без риска их поражения. Однако в отличие от ВС РФ, ВСУ не атакуют гражданские суда.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

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Серая зона

По словам Дмитрия Плетенчука, российские корабли фактически не выходят в море из-за риска поражения ракетами и дронами ВСУ. Однако украинские боевые единицы также не действуют в акватории, поскольку есть постоянная угроза со стороны авиации РФ.

"Мы контролируем огневым способом Азовское море. Украинские ракетчики и дроны контролируют акваторию от присутствия российских кораблей, поэтому они не выходят. Но, к сожалению, 24/7 висит авиация различных типов, начиная от дронов и заканчивая бомбардировщиками", — говорит спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что в российские порты на Азове постоянно ходят суда, которые также находятся в зоне поражения ВСУ. Однако ни один гражданский корабль не пострадал от украинского оружия.

Напомним, недавно мы писали о том, почему российские военные грузы перевозят в обход крымского моста. А также о новых деталях спецоперации по подрыву путепровода через Керченский пролив.