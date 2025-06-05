ЗСУ пошкодили залізницю на Кримському мосту - речник ВМС України Плетенчук

Пошкодження залізниці на мосту. Фото ілюстративне: Українська правда

Під час попередньої атаки по Кримському мосту було значно пошкоджено залізничну колію. Повноцінно її відновити Росія досі ще не змогла, що заважає РФ транспортувати військові вантажі.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

Реклама

Читайте також:

Пошкоджена колія

За словами Дмитра Плетенчука, пасажирські потяги залізницею Кримському мосту після атаки ходили як і раніше. Теж саме стосується і автомобілів. Однак військові перевезення значно скоротилося, оскільки росіяни боялися перенавантажувати споруду.

"Якщо пасажиропотік залізницею там продовжував бути наявним і якщо автомобільна частина мосту теж була відновлена, то залізниця — ні. Росіяни це чудово розуміли, тому вкладалися доволі серйозно в логістику суходолом по окупованих територіях", — сказав Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що після тієї атаки на міст, росіяни досі намагаються зʼєднати Ростов-на-Дону з Кримом суходолом, аби кокращити логістику.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кримський міст зараз в аварійному стані. А також про нові деталі спецоперації з підриву шляхопроводу.