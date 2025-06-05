Крымский мост после взрыва может быть опасным — спикер ВМС Украины Плетенчук

Мост после спецоперации. Фото: Корреспондент

После подрыва Крымского моста Службой безопасности Украины, путепровод получил серьезные повреждения и требует обследований. Однако россияне этого не признают из-за символического значения сооружения для Кремля.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама

Читайте также:

Повреждение Крымского моста

По данным Военно-морских сил, информация о масштабах повреждений моста через Керченский пролив пока только верифицируется, поскольку это сложный процесс. Однако известно, что теперь сооружение требует тщательного обследования, а его эксплуатация может быть опасной.

"Использовать его после подобных инцидентов достаточно рискованно без обследований, потому что конструкция получила повреждения. И если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью граждан, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать и за эти жертвы", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что вчера, по данным мониторинговых карт, движение по путепроводу было полностью остановлено.

Напомним, недавно мы писали о новых деталях спецоперации по подрыву Крымского моста. А также о мемах, которые распространяются по соцсетям относительно взрыва на этом путепроводе.