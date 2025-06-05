Кримський міст після вибуху може бути небезпечним - речник ВМС України Плетенчук

Міст після спецоперації. Фото: Кореспондент

Після підриву Кримського мосту Службою безпеки України, шляхопровід отримав серйозні ушкодження та потребує обстежень. Однак росіяни цього не визнають через символічне значення цієї споруди для Кремля.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Пошкодження Кримського мосту

За даними Військово-морських сил, інформація щодо масштабів пошкоджень мосту через Керченську протоку наразі лише верифікується, оскільки це складний процес. Однак відомо, що тепер споруда потребує ретельного обстеження, а користування нею може бути небезпечним.

"Використовувати його після подібних інцидентів досить ризиковано без обстежень, тому що конструкція отримала пошкодження. І якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям громадян, то, ймовірно, хтось в майбутньому буде відповідати і за ці жертви", — сказав Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що вчора, за даними моніторингових карт, рух шляхопроводом був повністю зупинений.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про понві деталі спецоперації з підриву Кримського мосту. А також про меми, які ширяться соцмережами щодо вибуху на цьому шляхопроводі.