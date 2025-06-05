ВСУ повредили железную дорогу на Крымском мосту — спикер ВМС Украины Плетенчук

Повреждение железной дороги на мосту. Фото иллюстративное: Украинская правда

Во время предыдущей атаки по Крымскому мосту была значительно повреждена железнодорожная колея. Полноценно ее восстановить Россия до сих пор еще не смогла, что мешает РФ транспортировать военные грузы.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Поврежденная колея

По словам Дмитрия Плетенчука, пассажирские поезда по железной дороге Крымского моста после атаки ходили по-прежнему. Тоже самое касается и автомобилей. Однако военные перевозки значительно сократилось, поскольку россияне боялись перегружать сооружение.

"Если пассажиропоток по железной дороге там продолжал присутствовать и если автомобильная часть моста тоже была восстановлена, то железная дорога — нет. Россияне это прекрасно понимали, поэтому вкладывались довольно серьезно в логистику по суше по оккупированным территориям", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что после той атаки на мост, россияне до сих пор пытаются соединить Ростов-на-Дону с Крымом по суше, чтобы улучшить логистику.

Напомним, недавно мы писали о том, что Крымский мост сейчас в аварийном состоянии. А также о новых деталях спецоперации по подрыву путепровода.