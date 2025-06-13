НАБУ расследует дело о взятке в 12 миллионов гривен за влияние на руководство Черноморского порта в Одесской области

Порт в Черноморске. Фото: Морской торговый порт Черноморск

Суд вынес приговоры предпринимателям, которые пытались за взятку повлиять на директора порта "Черноморск" в Одесской области. Бизнесмены признали свою вину и должны заплатить немалые штрафы.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, предприниматель в сговоре с начальницей службы правового обеспечения порта "Черноморск" и бывшим советником директора требовали у руководительницы частной компании 12 млн грн. За эту сумму они обещали обеспечить заключение договора об уступке от требования долга от частного общества. Деньги должны были быть перечислены на счет другой компании под предлогом финансово-хозяйственной операции.

По данным СМИ, речь идет о предпринимателе Дмитрии Травинове (директор ООО "Автотехцентр"), начальнице юридической службы порта Елене Новичковой и бывшем советнике руководителя компании Александре Булавченко.

Решение суда

Двое из фигурантов признали свою вину по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Каждый получил штраф по 42,5 тыс. грн и обязался перечислить по 1 млн грн на нужды ВСУ.

Что известно о директоре ООО "Автотехцентр"

Директор ООО "Автотехцентр" Дмитрий Травинов ранее проходил обвиняемым по факту получения 250 тыс. грн за содействие в утверждении плана возрождения частной обанкротившейся фирмы. После начала расследования сбежал в Испанию, но там был задержан полицией. В 2025-м он заключил сделку со следствием. В ее рамках обязался выплатить 7 млн грн в фонд "Вернись живым", передать армии 8 млн грн и 6 личных автомобилей. Кроме того, согласился отдать в пользу государства земельный участок и дом в Одессе. Суд назначил чиновнику 8 лет лишения свободы, однако его освободили от этого наказания с испытательным сроком в три года.

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