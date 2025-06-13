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Головна Одеса Військовий з Одещини допомагав уникнути мобілізації — як покарали

Військовий з Одещини допомагав уникнути мобілізації — як покарали

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Дата публікації: 13 червня 2025 00:57
Військовий ЗСУ з Одеси допомагав ухилянтам вирішити питання із ТЦК
Гроші на пікселі. Фото ілюстративне: depositphotos
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Солдат з Одеси за гроші допомагав ухилянтам отримувати фіктивні довідки задля уникнення військової служби. Однак під час передачі коштів його затримали правоохоронці, чоловік потрапив на лаву підсудних.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Одеси запропонував своєму знайомому, якого нещодавно затримали ТЦК, допомогти в ухиленні від служби у ЗСУ. Службовець сказав, що не радить купувати "білий квиток", оскільки очільники відділків терцентрів нерідко змінюють робочі місця, після чого всі документи, отримані за хабарі, скасовуються. Тому ділок вирішив зробити все "офіційно" через своїх знайомих в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров`я". Загалом за такі послуги фігурант попросил 16 тисяч доларів США. Однак під час одержання обумовленої суми підозрюваного було затримано правоохоронцями.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 статті 369-2 КК України (вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу). Однак він щиро розкаявся та попросив не позбавляти його волі через наявність двох неповнолітніх дітей на утримання. В результаті суд прирік його до 51 000 гривень штрафу в дохід держави. Крім того, ділок має сплатити  10 602 гривень на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зберігав удома боєприпаси. А також про службовця, який угнав авто на Одещині.

Одеса Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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