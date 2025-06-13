Военный ВСУ из Одессы помогал уклонистам решить вопрос с ТЦК

Деньги на пиксели. Фото иллюстративное: depositphotos

Солдат из Одессы за деньги помогал уклонистам получать фиктивные справки во избежание военной службы. Однако во время передачи средств его задержали правоохранители, мужчина попал на скамью подсудимых.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Одессы предложил своему знакомому, которого недавно задержали ТЦК, помочь в уклонении от службы в ВСУ. Служащий сказал, что не советует покупать "белый билет", поскольку руководители отделений терцентров нередко меняют рабочие места, после чего все документы, полученные за взятки, признаются не действительными. Поэтому делец решил сделать все "официально" через своих знакомых в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья". Всего за такие услуги фигурант попросил 16 тысяч долларов США. Однако во время получения оговоренной суммы подозреваемый был задержан правоохранителями.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 статьи 369-2 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды за оказание влияния). Однако он искренне раскаялся и попросил не лишать его свободы из-за наличия двух несовершеннолетних детей на содержании. В результате суд приговорил его к 51 000 гривен штрафа в доход государства. Кроме того, делец должен уплатить 10 602 гривен на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о военном, который хранил дома боеприпасы. А также о служащем, который угнал авто в Одесской области.